خبيرة اقتصادية: الوقت الحالي مناسب لشراء العقار كملاذ آمن من التقلبات

قالت سهر الدماطي، الخبيرة الاقتصادية والمصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقاً، إنَّ الوقت الحالي مناسب لشراء العقار كملاذ آمن من التقلبات، بل ولا يزال فرصة للراغبين في استثمار مدخراتهم وتحقيق أرباح.

رئيس بنك مصر سابقاً تؤكد تحسن صرف الصرف قريباً

وأضافت «الدماطي» في تصريحاتها لـ«الوطن»، أنَّ البعض يتخوف من تخفيض جديد للعملة المحلية أمام الدولار وهذا غير صحيح مطلقاً، متوقعة تحسن سعر الصرف بالقريب العاجل نتيجة جهود الدولة المتمثلة في البنك المركزي ووزارة المالية والجهات المعنية بتوفير العملة الصعبة.

التدفقات الدولارية ستدعم الجنيه

وتابعت موضحة، «سيدخل للبلاد تدفقات نقدية دولارية كبيرة خلال الشهور القليلة المقبلة، بسبب الاستثمارات الأجنبية المرتقبة».

وأكدت الخبيرة الاقتصادية أنَّ من يراهن على تحقيق أرباح من شراء الدولار في الوقت الحالي معرض لخسارة كبيرة نظراً لارتفاع سعره بالسوق السوداء عن السعر العادل، ناصحة بتوجيه المدخرات نحو العقار بدلاً من ذلك، فهو الأكثر أماناً والمدر للعائد.

وتابعت، «اشتري عقار أضمن سواء سكني أو إداري أو حتى تجاري، فهو مخزن للقيمة وعمره ما بيخسر، وتستطيع الاستفادة منه بتأجيره والحصول على عائد شهري أو حتى استغلاله في عمل مشروع».

كما ترى إمكانية الاستفادة بالمدخرات ولو أقل من سعر العقار أو الأصل، من خلال الشراء بالتقسيط أو التقديم على تمويل عقاري، ودفع قيمة المقدم فقط من المدخرات وسداد الأقساط من عائد الوحدة.

نصحت «الدماطي» بالتريث والتأني في التفكير في الوقت الحالي قبل اتخاذ خطوة استثمار المدخرات هام للغاية، وتخبط البعض وسط ظروف السوق الحالية قد يدفعهم للمخاطره بمدخراتهم والجري وراء تحقيق الكسب السريع وهو بعيد عن المنطق والرشادة المطلوبة، مؤكدة أنَّ البحث عن استثمار حقيقي هو ما سيحقق مكسبا مضمونا.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال في تصريحات سابقة خلال مؤتمر صحفي مطلع ديسمبر الحالي، إنَّ الحكومة لديها برنامج للتعامل مع الأزمة العالمية ومستجداتها بشكل مرن من أجل التعايش مع ما يحدث، مؤكداً على أنَّ كل أجهزة الدولة تعمل على توفير موارد من النقد الأجنبي والعملة الصعبة بصورة غير تقليدية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «مدبولي» في تصريحاته، أنَّ الرئيس السيسي قد منح مهلة شهرين لإنهاء التحديات الخاصة بمسألة الاعتمادات المستندية، وبالفعل يجري البنك المركزي تحركات واسعة لمعالجة الأمر.