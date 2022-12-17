عضو الغرف التجارية: الاستثمار العقاري آمن في ظل المتغيرات الاقتصادية (حوار)

اختيار الوعاء الاستثماري الآمن الذي يحفظ رأس المال أصبح من الأمور الصعبة التي يختلف عليها الكثيرون في الوقت الحالي، ومن بين تلك المجالات الاستثمار في شراء العقارات، حيث إن طفرات الزيادة به كبيرة ويمكن الاستفادة منه بتأجيره، ما يجعل له أهمية أكبر.

ويرى المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه على الرغم من الارتفاعات المتتالية في الأسعار، إلا أن مبيعات الـ6 أشهر الماضية حققت طفرة كبيرة.

كما أن الاستثمار في شراء العقار آمن بشكل كبير في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية أضف إلى ذلك أن راغبي الشراء لديهم رؤية أن هناك زيادات أخرى ستتم على العقار نتيجة لتحريك سعر الدولار وارتفاع مستلزمات البناء.

وأضاف عبد اللاه في حواره لـ«الوطن»، أن أسعار العقارات تأثرت خلال الفترة الاخيرة نتيجة ما حدث في ارتفاع الخامات من الحديد والأسمنت مما فرض على المطورين العقاريين إعادة تسعير المشروعات العقارية طبقا للزيادات الأخير في مواد البناء خاصة الحديد الذي فاق توقعات المطورين نتيجة لزيادة الأسعار بين الحلقات الوسيطة من موزعين ووكلاء وتجار وصولا إلى المطورين.

وإلى نص الحوار..

- بداية.. هل تأثرت أسعار العقارات نتيجة ما حدث لمواد البناء؟

بالطبع أثرت بشكل كبير على أسعار العقارات خلال الفترة الأخيرة وما حدث في ارتفاع الخامات من الحديد والأسمنت فرض على المطورين العقاريين إعادة تسعير المشروعات العقارية طبقا للزيادات الأخير في مواد البناء، خاصة الحديد الذي فاق توقعات المطورين نتيجة لزيادة الأسعار بين الحلقات الوسيطة من موزعين ووكلاء وتجار وصولا إلى المطورين.

- ما المتحكم في أسعار العقارات في مصر؟

المتحكم في أسعار العقارات في مصر حاليا عديد من النقاط التي يجب أخذها في الحسبان، وفي بدايتها العرض والطلب وتغير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وكذلك مواد البناء وأسعارها التي تتزايد بشكل مستمر.

- هل ازدادت المبيعات الفترة الماضية أم أن السعر كان حاجزا؟

رغم الارتفاعات المتتالية في الأسعار إلا أن مبيعات الـ 6 أشهر الماضية حققت طفرة كبيرة وأعتقد أن الجميع يعلم أن الاستثمار في العقار آمن بشكل كبير في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية أضف إلى ذلك أن راغبي الشراء لديهم رؤية أن هناك زيادات أخرى ستتم على العقار نتيجة لتحريك سعر الدولار وارتفاع مستلزمات البناء.

الذهب والعقارات استثمارات آمنة

- هل يترك الناس الذهب ويتوجهون إلى شراء العقارات؟

لا أستطيع أن أقول هذا، فالذهب وعاء آمن للادخار وأيضا العقار وعاء آمن ولكن ما يميز العقارات أن طفرات الزيادة فيها عالية جدا، كما أنه يمكن استثماره في تأجيره فيحقق قيمة مضافة، بالإضافة إلى أنه يمكن سداد ثمن العقارات على فترات طويلة، ما يعطيه ميزة أيضا.

- ختاماً.. هل الوقت الآن مناسب للشراء أو البيع ومتى يكون مناسبا؟

شراء العقار حاليا مناسب جدا، خاصة في المشروعات بالمدن الجديدة لأن فرص النمو فيه كبيرة جدا، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة حاليا.