آخر ما كتبته «آلاء» قبل وفاتها بعد صلاة الفجر: اللهم أجرنا من موت الفجأة

أثارت قصة وفاة آلاء عزت طالبة المنوفية، حالة من الحزن الشديد على منصات مواقع التواصل، لوفاتها بعد صلاتها الفجر وقراءة القرآن الكريم، حيث استيقظت للصلاة ولاستكمال مذاكرتها، استعدادا لامتحانها الذي كان مقررا له في اليوم التالي، لتكتب لهذه القصة، النهاية الحزينه التي كانت تستعيذ منها وهو موت الفجأة.

آخر ما كتبته آلاء عزت طالبة المنوفية

نشرت طالبة المنوفية الراحلة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في آخر أيامها، منشور قالت فيه: «اللهم أكفنا شر الحوادث وفواجع الأقدار ومُر القضاء، اللهم أجرنا من موت الفجأة في ساعة الغفلة، وباعد بيننا وبين مصائب الدنيا وتقلب حوادثها، كما باعدت بين المشرق والمغرب».

عم آلاء: ماتت على ايدي وبطلب الناس تدعيلها

أكد عم الطالبة آلاء عزت، أنه فور معرفته بأنها تعبت بشكل مفاجئ، نقلها برفقة أسرتها إلى مستشفى سرس الليان في المنوفية، لمحاولة إنقاذ حياتها، لكنها توفيت، وأكد الأطباء ذلك، مضيفا «ماتت على ايدي وكل الإشاعات اللي كانت بتتقال، كلها كلام غير صحيح، لأنها ماتت بأزمة قلبية مفاجئة بعد صلاة الفجر وهذا ما حدث».

وأضاف عم الطالبة آلاء عزت، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفقيدة كانت تعمل في أكثر من وظيفة لمساعدة أسرتها، بجانب دراستها في كلية التربية النوعية بأشمون، موضحا أن القرية بالكامل حزينه على وفاتها، لأنها كانت تساعد الجميع، وتوفر العلاج لهم، حتى لو ذهب لشرائه من صيدليات خارج مركز الباجور، داعيا الجميع للدعاء لها بالرحمة والمغفرة.