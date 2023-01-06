اللحظات الأخيرة قبل رحيل الطالبة «آلاء» بعد صلاة الفجر.. سقوط مفاجئ ونزيف بالأنف

قال إبراهيم كامل، ابن عم آلاء عزت الطالبة بالفرقة الأولى كلية التربية النوعية جامعة المنوفية، إن الفقيدة توفيت بعد صلاة الفجر اليوم، إثر سقوطها بشكل مفاجئ، موضحاً أن الأسرة حاولت إنقاذ حياتها ونقلها إلى المستشفى لكنها توفيت في الطريق.

ابن عمي الطالبة آلاء عزت: محبوبة من الجميع

وأضاف ابن عم الطالبة آلاء عزت، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»،:«إن ابنة عمه توفيت بأزمة قلبية مفاجئة، حيث كانت تذاكر استعدادا للامتحانات في الكلية، مشيرًا إلى أن الأسرة تفاجئت بسقوطها على الأرض وخروج نزيف من الأنف، لكنها توفيت»، مشيرا إلى أنها كانت محبوبة من الجميع ولا تتأخر عن خدمة أي شخص.

وأوضح، أنه الطالبة المتوفية تعمل في صيدلية للإنفاق على دراستها في الكلية، وكانت تذهب إلى المرضى في المنازل لمساعدتهم بدون أي مقابل، مشيرًا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي في القرية ومركز الباحور تحولت إلى دفتر عزاء كبير، فالجميع يعزون أنفسهم في وفاة الطالب التي كانوا يعتبرونها بمثابة خادمة الجميع.

وشيع أهالي قرية فيشا الكبرى بمركز الباجور جثمان الطالبة آلاء عزت إلى مثواها الأخير وسط حالة من الحزن الشديد وانهيار الأسرة بالكامل وأهالي القرية الذين بكوا حزنا بعد وفاتها

كلية التربية النوعية في المنوفية تنعى الطالبة آلاء عزت

ونعت كلية التربية النوعية جامعة المنوفية، الطالبة آلاء عزت في بيان لها جاء فيه «ببالغ الحزن والأسى تقدم أسرة كلية التربية النوعية بخالص العزاء لأسرة الطالبة آلاء عزت لبيب عطا الطالبة بالفرقة الأولى قسم التربية الفنية وإذ نشاطر أسرة المغفور لها بإذن الله الأحزان بهذا المصـاب الأليم نسأل المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح الجنات، وأن يلهم أهلها وذويها جميعاً الصبر والسلوان».