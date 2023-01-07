والد الطالبة «آلاء» المتوفاة بعد صلاة الفجر: كانت بتخدم المرضى مجانا

أكد عزت لبيب، والد آلاء عزت، طالبة المنوفية التي توفيت بعد صلاة الفجر بمحافظة المنوفية، أن ابنته كانت نموذج للاحترام والخلق الرفيع، وكانت محبوبة من الجميع ولا تتأخر عن مساعدة الناس في قرية فيشا الصغرى بالباجور، من خلال عملها في إحد الصيدليات، فكانت تبحث عن العلاج غير المتوفر وتساعد المرضى في المنازل بالمجان.

اللحظات الأخيرة في حياة الطالبة آلاء عزت

وأضاف والد الطالبة آلاء عزت خلال حديثه لـ«الوطن»، أن ابنته استيقظت لصلاة الفجر ومذاكرة بعض المواد استعدادا لامتحاناتها في كلية التربية النوعية بأشمون، وبعد صلاتها قرأت آيات من القرآن الكريم وبعدها بدقائق قليلة أصيبت بأزمة قلبية، فتوجهنا فورا إلى المستشفى ولكنها توفيت في الطريق.

مساعدة المرضى في المنازل بالمجان

وتابع: «وصلنا إلى مستشفى سرس الليان ليحاول الأطباء إنقاذها، ولكنهم أكدوا وفاتها، مشيرا إلى أن ابنته كانت تعمل لمساعدة الأسرة في مصاريف المنزل بجانب دراستها، ووفاتها نزلت عليهم كالصاعقة، مؤكداً أن حسن الخاتمة دليل على احترامها وحب الجميع لها ودعائهم لها.

تشييع جثمان الطالبة في قرية فيشا الصغرى

وشهدت قرية فيشا الصغرى التابعة لمركز الباجور بالمنوفية، تشييع جثمان الطالبة آلاء عزت إلى مثواها الأخير وسط حزن وانهيار وبكاء الأهالي الذين ودعوها بالدموع.

ومن جانبها نعت كلية التربية النوعية بأشمون الطالبة، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وأصدقائها الصبر والسلوان.