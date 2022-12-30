الطالبة الفائزة بجائزة «أنا مواطن متوسطي»: ناقشت قضايا تهم المجتمع

كشفت الطالبة أمينة إمام، تفاصيل فوزها بجائزة مسابقة «أنا مواطن متوسطي» بمارسيليا، لأفضل فيديو، موضحةً أنه جرى تصوير الفيديو باستخدام كاميرا الهاتف، وكان يستهدف مناقشة قضايا الشباب في دول البحر المتوسط.

مناقسة قضايا المجتمع

وقالت «إمام» خلال مداخلة عبر تطبيق zoom ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، إنها ناقشت بعض قضايا المجتمع مثل ما أسمته بـ«تحكم الأهل في قرارات الأبناء»، إذ قالت إن ذويها أجبروها على أن تدرس في كلية الطب، بينما كانت تتمنى ان تدرس في كلية الفنون الجميلة، مشيرةً إلى أن العبرة من الفيديو هي أن الإنسان يجب أن يفعل ما يريده وأن يتبع شغفه حتى ينجح دائمًا.

وأضافت أن عمرها 17 سنة وتدرس في الصف الثاني الثانوي، واستغرق مقطع الفيديو الذي فازت من خلاله بالمسابقة، 3 أيام: «مدرستنا مهتمة بالمسابقات، وعرضت علينا المسابقة مع مركز الأنشطة الفرانكفونية بمكتبة الإسكندرية، وقررت المشاركة فيها لأن المسابقة كانت عن موضوع يسبب لي ضيقًا وكنت أرى أنّ هذا الأمر يجب أن يتغير في المجتمع».

«أمينة»: أحب الرسم ولم أحدد ما أريده بعد

وتابعت، أنها لم تقرر ما تريده لمستقبلها فيما بعد، إذ فكرت في دراسة الطب أو أن تكون فنانة لأنها تريد الرسم: «فكرت في أن يكون الطب هو المجال الرئيسي الذي أدرسه، لكنني لم أحدد على وجه الدقة ما سأفعله في المستقبل».