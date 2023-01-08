نجلاء بدر تروج لحكاية «روليت» بمشاهد رومانسية تجمعها بنضال الشافعي

روجت الفنانة نجلاء، لحكاية «روليت»، ضمن حكاوي مسلسل في كل أسبوع حكاية، الذي يعرض على قناة سي بي سي، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

ونشرت نجلاء بدر مجموعة لقطات رومانسية تجمعها بالفنان نضال الشافعي، وعلقت: «قصة حب محمود وشيرين في حكاية روليت».

حكاية روليت، بطولة نجلاء بدر ونضال الشافعي،إنجي شرف، كارولين عزمي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج معتز حسام.

وتناقش الحكاية مشكلات الطلاق والعلاقات الزوجية، من خلال قصة مخرج السينما «محمود الوكيل» وزوجته الممثلة «شيرين زاهر»، التي يجبرها على لعبة الروليت الروسية الشهيرة، وهي وضع رصاصة في مسدس وتحريك ساقية المسدس، وكل شخص يضغط على الزناد مرة، وهنا يقرر محمود أن من لم تصبه الرصاصة سوف يتحدث عما يشعر به من مشكلات أو مواقف صعبة، وتتصاعد الأحداث بينهما.