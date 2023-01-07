قناة الحياة تبرز إقبال المواطنين على معرض «أهلا رمضان» في شبرا الخيمة

استعرض برنامج الحياة اليوم، على قناة «الحياة»، من تقديم الإعلامية لبنى عسل، تقريرا عن إقبال المواطنين على معرض «أهلا رمضان» بميدان المؤسسة في شبرا الخيمة.

وذكر التقرير الذي عرضه البرنامج، أن السلع في معرض أهلا رمضان تباع بتخفيضات تصل لـ30%، عن مثيلاتها بالأسواق، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل توفير كل المنتجات الغذائية وتأمين مخزون استراتيجي من كل السلع الأساسية.

وقال عادل عبدالعزيز العضو المنتدب التجاري للشركة العامة لتجارة العملة: «في هذا العام، بدأنا خطة لإعداد المعارض والشوادر الخاصة بشهر رمضان على مستوى الشركات، وسيكون هناك في كل محافظة 5 معارض أو شوادر بواقع 80 معرض في الشركة العامة، بخلاف المعارض التي تنشأ داخل فروع التجزئة التابعة للشركة بحوالي 400 فرع وستشهد إطلاق فرع تحت مسمى معرض أهلا رمضان».

إلى ذلك، أكد أحمد بسيوني المشرف على المعرض بشبرا الخيمة: «قدمنا كل السلع الاستراتيجية مثل الأرز والمكرونة والدقيق بخصم يتراوح من 25% إلى 30%، والمعرض يستمر حتى شهر رمضان من الساعة 9 صباحا حتى التاسعة مساء».