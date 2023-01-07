هالة صدقي لـ قناة الحياة: «مصر فيها خير كتير.. واللي هيسافر بره هيعرف المعاناة اللي بجد»

هنأت الفنانة هالة صدقي، الشعب المصري، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، موضحة: «مصر مرت بظروف صعبة كثيرة أصعب مما يحدث في هذه الفترة، ولكن الصدمة صعبة بعض الشيء، ومن يسافر الخارج يعرف معنى الأزمة الاقتصادية».

وأضافت صدقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، على قناة «الحياة»، من تقديم الإعلامية لبنى عسل: «عندما نسافر إلى ألمانيا وفرنسا نجد منتجات حيوية معينة ليست موجودة وبالتالي نشعر بأن مصر بخير وخير ربنا كتير».

مصر تتحدى الظروف

وتابعت الفنانة: «هناك معاناة والصدمة الاقتصادية خارجة عن إرادتنا، وأرى أننا في حالة تحدي مع الظروف طوال الوقت، مثل كورونا والأزمة الاقتصادية، الشعب مجهود من الصدمات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة، والعالم كله يمر بظروف صعبة».

وأكدت: «كنت موجودة في شرم الشيخ، وأقول إن بلدنا فيها أشياء كثيرة رائعة، كان لدى شرم الشيخ طريق الموت، ولكن الطريق تطور كثيرا وأصبح أكثر جمالا ونظافة وبه محطة بنزين وسوبر ماركت، كما أن السياحة هناك في أفضل أحوالها».