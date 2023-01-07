هاني رمزي لـ قناة الحياة: الرئيس السيسي محتوينا كلنا.. وحب مصر في قلبه حقيقي وملموس

هنأ الفنان هاني رمزي، الشعب المصري، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، موضحًا: «حضرت احتفالية الأمس العظيمة في وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال كلام جميل طمن الشعب، وقالنا متخافوش ربنا معانا، ولما يزور الكنيسة دايما يقول ده بيت من بيوت ربنا والدعوة فيه حلوة».

جميع الشعوب تدعو لمصر

وأضاف رمزي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة «الحياة»، تقديم الإعلامية لبنى عسل: «الشعوب كلها تدعو لمصر بأن تخرج من الأزمة الحالية، والرئيس السيسي يحب مصر وشعبها بجد ولا يميز بيننا، ومحبته ملموسة عند الصغير والكبير والأم والأب وذوي الهمم».

رسالة طمأنة من الرئيس

وتابع: «الرئيس السيسي محتوي الناس كلها، وبنقوله إحنا معاك وربنا معاك وينصرك، وأهم حاجة إن ربنا ينصر مصر، وتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت رسالة طمأنة».

وأكد الفنان هاني رمزي، أنه مهما حدث لن يكفر أحد ببلده: «لازم نقف مع مصر بآخر نفس عندنا، ونحن على مشارف الجمهورية الجديدة ولازم كلنا نشارك فيها، ومهما حصل إحنا ورا بلدنا».