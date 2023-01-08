وصول طارق لطفي إلى مسجد الشرطة لتلقي العزاء في والدته

وصل الفنان طارق لطفي إلى مسجد الشرطة بالتجمع، منذ قليل، لتلقي العزاء في والدته، التي وافتها المنية، الخميس الماضي، داخل أحد المستشفيات بعد صراع مع المرض.

وحرص الفنان كريم الحسيني على الوقوف مع طارق لطفي خلال استقباله للمعزيين، وذلك بحكم علاقة الصداقة التي تجمعه معه منذ سنوات.

وأعلن طارق لطفي خبر الوفاة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقام بتشييع جنازتها من مسجد الشرطة بالتجمع بعد صلاة العصر في نفس يوم الوفاة.

وظهرت ملامح الحزن على وجه طارق لطفي خلال تشييعه لجثمان والدته، وحرص عدد من أصدقائه، منهم الفنان هاني رمزي على الشد من أزره في مصابه الجلل.