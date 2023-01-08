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أحمد السقا وعلي الحجار أول الحاضرين في عزاء والدة طارق لطفي (صور)

كتب:

أحمد عبدالرحمن
تصوير:

عبدالحافظ السيد
06:48 م | الأحد 08 يناير 2023
طارق لطفي

طارق لطفي

بدأ توافد نجوم الوسط الفني على عزاء والدة الفنان طارق لطفي، بمسجد الشرطة في منطقة التجمع الخامس، وكان في مقدمتهم الفنان كريم الحسيني.

وحرص الفنان أحمد السقا، ومحمد علي رزق، والمطرب علي الحجار، والفنان أحمد بدير بالحضور منذ قليل.

تشييع جثمان والدة طارق لطفي

وشيع يوم الخميس جثمان والدة طارق لطفي، بمسجد الشرطة بمدينة القاهرة الجديدة، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء والفنانين.

وتوفيت والدة طارق لطفي، بعد صراع مع المرض، حسبما أعلن الفنان عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

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بقلم أحمد عبدالرحمن