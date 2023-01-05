الخريطة السياحية في سوهاج.. متحف قومي يضم كسوة الكعبة وتماثيل فرعونية

شهدت محافظة سوهاج، اهتمامًا بتطوير المناطق الأثرية عبر إنشاء عدة مشروعات بتكلفة 14 مليونًا و786 ألف جنيه، من بينها مشروع تطوير مرسى ناصر السياحي بتكلفة 468 ألف جنيه، وإنشاء منطقة آثار أتريبس بمركز سوهاج، وتطوير منطقة آثار الحواويش بتكلفة 9 ملايين و600 ألف جنيه.

استكمال متحف سوهاج القومي

كما تم استكمال العمل بمتحف سوهاج القومي الذي توقف به العمل لأكثر من 30 عامًا، ليُفتتح بتكلفة 72 مليون جنيه، ويضم آثار ومقتنيات ترجع لحقب تاريخية فارقة ما يضع سوهاج على خريطة التنمية، بينها العصر الفرعوني والروماني واليوناني والقبطي والإسلامي، فضلًا عن كسوة الكعبة وأدوات نسجها، إذ كانت تُنسج بمدينة أخميم بسوهاج.

معالم سوهاج السياحية

وتضم محافظة سوهاج عِدة معالم سياحية وأثرية، منها تمثال ميريت أمون ابنة رمسيس الثاني الذى يعد أكبر تمثال كامل لأنثى اُكتشف حتى الآن، ومنطقة مقابر أخميم وتمثال رمسيس الثاني والدير الأبيض والدير الأحمر ومسجد العارف بالله ومسجد السلطان حسن ومعبد أبيدوس.