اليوم.. الحكم على المتهمين بقتل «شاب أرب أيدول»

تنطق الدائرة 11 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بالحكم على المتهمين بقتل شاب في منطقة السلام، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«شاب أراب آيدول»، وأجلت هيئة المحكمة الجلسة الماضية إلى جلسة اليوم 15 نوفمبر للنطق بالحكم.

مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين في القضية التي حملت رقم 9666 لسنة 2021، وجهت لهم تهمة قتل المجني عليه «أمجد سامي»، 26 عامًا، صاحب عربة كبدة بموقف السلام، عمدًا مع سبق الإصرار وذلك بعد حدوث مشادة كلامية فيما بينهما تحولت إلى مشاجرة مع عدد من الأشخاص بالموقف الجديد.

طعنات متفرقة بالجسد

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أنَّه تمّ نقل المجني عليه إلى المستشفى مُصابًا بعدة طعنات في أماكن متفرقة بالجسد، وعضلة القلب متوقفة، من قبل عدد من الأهالي، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل إسعافه.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثة، لحين تشريحها للوقوف على أسباب الوفاة، وبإجراء التحريات الأولية تبين أنَّ المجني عليه يعمل بائعًا متجولًا على عربة كبدة بموقف السلام، نشبت بينه وبين أحد الأشخاص «فارس.م»، مسجل جنائي، مشاجرة إثر طلبه بعض أدوات تحضير السندوتشات، فحدثت بينهما مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة.

واستل على إثرها المتهم سلاحًا أبيض بالاشتراك مع صديقه «محمد.ن»، مسجل جنائي، وسددا له ضربة في العنق أدت إلى وفاته.