وصول عمرو يوسف وأنوشكا ونشوى مصطفى إلى عزاء والدة طارق لطفي

وصل منذ قليل الفنان عمرو يوسف، والفنانة نشوى مصطفى، إلى عزاء والدة الفنان طارق لطفي المقام بمسجد الشرطة في منطقة التجمع الخامس.

حضور فني كبير في العزاء

وحضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني أبرزهم أحمد السقا، ومحمد علي رزق، والمطرب علي الحجار، وأمير كرارة، إيمي سالم، منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، فتوح أحمد، محسن منصور، نور محمود، محمد يسري، محمد جمعة، إيهاب فهمي، وهشام سليمان، وأشرف زكي.

العزاء في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس

وشيع يوم الخميس جثمان والدة طارق لطفي، بمسجد الشرطة بمدينة القاهرة الجديدة، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

وتوفيت والدة طارق لطفي، الخميس، بعد صراع مع المرض، حسبما أعلن الفنان عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.