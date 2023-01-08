أمير كرارة وهشام سليمان يصلان عزاء والدة طارق لطفي 

حرص هشام سليمان، مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للإنتاح الفني، والفنان أمير كرارة على تقديم واجب العزاء في والدة الفنان طارق لطفي، بمسجد الشرطة في منطقة التجمع الخامس، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

أحمد السقا يقدم واجب العزاء في وفاة والدة طارق لطفي

وحرص الفنان أحمد السقا، ومحمد علي رزق، والمطرب علي الحجار، وإيمي سالم، ومنير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية على تقديم واجب العزاء.

وشيع الخميس الماضي، جثمان والدة طارق لطفي، بمسجد الشرطة في القاهرة الجديدة، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

وفاة والدة طارق لطفي

وتوفيت والدة طارق لطفي، بعد صراع مع المرض، حسبما أعلن الفنان عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.