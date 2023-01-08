«الجيزة»: غدا يوم دراسي عادي.. وامتحانات «التيرم الأول» في موعدها

كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، أنه حتى الآن لم يصدر أي قرار بتعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية، لافتا إلى أن غدا الاثنين يوم دراسي عادي، وإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل في موعدها غدا.

تعطيل الدراسة غدا

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2022-2023 بمختلف الكليات والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والالتزام الكامل بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحتراززية المشددة للوقاية من كورونا.