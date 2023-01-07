رؤساء الجامعات: 11 فبراير موعد بدء الدراسة بالتيرم الثاني 

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 للعام الجامعي الجاري بمختلف الكليات، وفقًا للجدول الزمني والخريطة التي أقرها الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدين أنه لا تغيير في موعد نهاية الامتحانات يوم 26 يناير.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، لـ«الوطن»، أنه لا تغيير في موعد نهاية امتحانات التيرم الأول 2023، وهو يوم 26 يناير، على أن تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول، لافتا إلى أنه لم يتم رصد أي مشكلات في امتحانات الفصل الدراسي الأول وأنها تسير بصورة منتظمة وهادئة، مؤكدًا أنه لا تغيير في موعد بداية التيرم الثاني المقرر أن يكون 11 فبراير المقبل.

ومن جانبه، أكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية لـ«الوطن»، انتظام أعمال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2022-2023، لافتا إلى أن الامتحانات ستنتهي يوم 26 يناير الجاري، على أن يبدأ التيرم الثاني يوم 11 فبراير المقبل، وفقًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.