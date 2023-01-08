الجامعات الخاصة: إعادة فتح التقديم للالتحاق بالكليات في نهاية يناير

أكد عدد من رؤساء الجامعات الخاصة، الاستعداد لتنسيق القبول للعام الجامعي الجاري 2022-2023 والمقرر إعادة فتح باب التقديم له على الأماكن الشاغرة بمختلف الكليات نهاية شهر يناير الجاري، بعد انتهاء امتحانات التيرم، مشيرين إلى أن التقدم والالتحاق سيكون وفقا للحدود الدنيا للقبول بالكليات التي أقرها الأعلى للجامعات والمصروفات الدراسية للعام الجامعي الجاري، من خلال الموقع الإلكتروني لكل جامعة ووفقاًَ للضوابط والقواعد وفقاً لقانون تنظيم الجامعات الخاصة 2022-2023 .

تنسيق الجامعات الخاصة

وأكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل لـ«الوطن»، على الاستعداد التام لتنسيق القبول، لافتا إلى أنه سيتم فتح باب القبول للعام الجامعي بعد انتهاء امتحانات التيرم الأول، موضحاً أن هناك عددا من الأماكن الشاغرة محدودة بكليات القطاع الطبي وقطاع الكليات الإنسانية، منوهاً إلى أنه سيتم الالتزام بالحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أيمن عاشور، منوهاً إلى أن التقديم يكون عبر الموقع الإلكتروني لكل جامعة وبنفس قيمة المصروفات للعام الجامعي الجاري.

الجامعات الخاصة

و من جانبه، أكد الدكتور صديق عبد السلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، على الالتزام بالقرارات والحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات الخاصة بشأن تنسيق القبول، موضحاً أنه سيتم فتح باب التقدم على الأماكن الشاغرة خلال إجازة منتصف العام وبعد انتهاء امتحانات التيرم الأول مباشرة.