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«القاهرة»: لا صحة لتعطيل الدراسة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

كتب:

وائل فايز
09:27 م | الأربعاء 04 يناير 2023
مدرسة - أرشيفية

مدرسة - أرشيفية

تواصل أجهزة محافظة القاهرة، رفع درجة الاستعداد للتعامل مع التقلبات الجوية وحالة الطقس، وتقوم المحافظة بالتواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية للاستعداد لأي طارئ أو سقوط أمطار متوقع.

وقال مصدر بمحافظة القاهرة، إن الدراسة منتظمة غدا الخميس بمدارس القاهرة حتى ولا يوجد أي تعطيل بسبب ما يتردد عن سوء الأحوال الجوية.

خطة التعامل مع أي أمطار

وأشار إلى أن أجهزة المحافظة تواصل خطة الانتشار السريع للمعدات للتعامل مع أي أمطار والتركيز على مطالع ومنازل الكباري والأنفاق والمحاور الرئيسية والميادين مع استمرار أعمال تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار بالشوارع والميادين وأيضا متابعة تطهير مخرات السيل بالتعاون مع الري والجهات المختصة.

 

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.