«التعليم العالي»: ضربات متلاحقة للكيانات الوهيمة.. ولا تهاون مع المخالفين

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي، المشرف على التنسيق وقطاع المعاهد، أن لجنة الضبطية القضائية التابعة للوزارة تواصل عملها ليل نهار لمواجهة ظاهرة انتشار الكيانات الوهمية التعليمية التي تقدم الخدمة التعليمية دون سند قانوني، ومنح شهادات مزورة دون سند قانوني، لافتا إلى أن وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور شدد على ذلك.

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي لـ«الوطن»، أن قطاع الكيانات الوهمية سيشهد ضربات متلاحقة خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أنه لن يكون هناك تهاون في التعامل مع المؤسسات التعليمية غير المرخصة ويجب على الطلاب وأولياء الأمور التواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات والإطلاع على القوائم المعتمدة للكيانات التعليمية المتاحة بيناتها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والمجلس.

ضبط 10 كيانات وهمية خلال شهر

وتابع رئيس قطاع التعليم، أن اللجنة نجحت خلال شهر في ضبط ومداهمة ما يزيد على 10 كيانات وهمية تدعي انتسابها للوزارة وتقوم بتقديم خدمة تعليمية دون سند قانوني، لافتا إلى أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاهها.