للمرة الثانية خلال 48 ساعة.. «التعليم العالي» تغلق كيانا وهميا في القاهرة

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية المُسماة «كلية إدارة الأعمال بروما - BRILLIANCE BUSINESS SCHOOL»، والكائن مقرها في (1 شارع محمد بيومي– ألماظة– مصر الجديدة – القاهرة)، وتدعي منح شهادات (بكالوريوس، دبلومات في عدد من التخصصات، ماجستير، MBA، دكتوراه)، وأن الدراسة بها «أون لاين»، وتُعادل شهاداتها من المجلس الأعلى للجامعات.

ووجه «عاشور» باتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن اللجنة مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

«التعليم العالي» تغلق كيانا وهميا يدعي منح شهادة بكالوريوس معتمدة بالقاهرة

يذكر أنه، أمس السبت، أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية «I Gate»، والكائن مقرها في (شارع رياض شمس – مكرم عبيد – المنطقة الثامنة – مدينة نصر – محافظة القاهرة)، وتدعي قبول خريجي الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، والدبلوم الفني، بمجموع 51% في أقسام ( إدارة الأعمال - والمحاسبة - وتكنولوجيا المعلومات - وعلوم البترول والتعدين - والمساحة والخرائط - والصحافة والإعلام)، وأنها تمنح شهادة بكالوريوس مُعتمدة مع إمكانية استكمال الماجستير في أكبر جامعات العالم، وأن الشهادة المُقدمة من المنشأة الوهمية مُعترف بها في مصر و140 دولة.