«التعليم العالي»: فعاليات معهد إعداد القادة تحصن الشباب من أفكار التطرف

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الدور الذي يقوم به معهد إعداد القادة من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات للشباب، للمساهمة في تنمية وعي الشباب والارتقاء بمواهبهم وقدراتهم ومحاربة الأفكار غير السوية التي تهدد المجتمع، وتشجيع الشباب على التسامح ونبذ العنف، وتحصين الشباب من الأفكار المُتطرفة، ومُحاربة الشائعات، وترسيخ قيم الولاء والانتماء لديهم.

تنظيم عدة دورات تدريبية وورش عمل وندوات توعوية وتثقيفية

ونظم معهد إعداد القادة العديد من الفعاليات والأنشطة خلال عام 2022، حيث عقد المعهد عدة دورات تدريبية للمُرشحين لشغل منصب رئيس جامعة للعديد من الجامعات المصرية، وكذلك البرنامج التدريبي لشغل المناصب القيادية للمرشحين لشغل منصب مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث، وبرنامج تدريبي للمرشحين لمجالس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالوزارة، وتضمنت تلك البرامج التدريبية العديد من المحاضرات التي قدمها كبار المُفكرين والعلماء والمُتخصصين، وكذلك تنظيم برنامج تدريبي لمديري العموم ومديري الإدارات بالجامعات المصرية.

توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية

ونظم المعهد فوجًا للتوعية بالخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد لطلاب الجامعات المصرية، ومهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية بالتعاون مع جامعة أسوان، وفوج الفتاة الجامعية بالتعاون مع جامعة الأقصر، فضلًا عن تنظيم فوج إعداد قادة الجمهورية الجديدة، والذي ضم طلاب جامعات شمال ووسط الصعيد وتم تقديم عدة ندوات توعوية وتثقيفية، وشارك المعهد في العديد من الندوات بجامعة الفيوم، وكذلك تنظيم فوج «البطولة.. أنت الأقوى»، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وفوج التنمية المستدامة والطاقة المتجددة بالمدينة الشبابية ببورسعيد تحت شعار «منارات الحياة»، وتنظيم نموذج المحاكاة الأول للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، وعرض المُشكلات الخاصة بالتغيرات المناخية، كما نظم المعهد فوج استراتيجية الحوار الوطني لطلاب الجامعات المصرية تحت شعار «في حب مصر».

وتنفيذًا على توجيهات القيادة السياسية بتنمية المواهب، شهد معهد إعداد القادة فعاليات المهرجان الفني للجامعات والمعاهد المصرية، والذي عُقد تحت شعار «إعداد قائد مبدع»، ومهرجان الفنون الشعبية الأول لطلاب الجامعات المصرية والذي أقيم تحت شعار «القائد المبدع»، والمهرجان الغنائي الثاني لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، والذي تضمن مسابقات «كورال - عزف - غناء فردي».

محاضرات توعوية وتثقيفية

وفي إطار دعم الطلاب ذوي القدرات الفائقة، نظم معهد إعداد القادة فوجًا لذوي القدرات الفائقة من الجامعات والمعاهد المصرية، وتضمن فعاليات الفوج الجلسة الافتتاحية حضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والفنان محمد صبحي، وتم تقديم العديد من المحاضرات التوعوية والتثقيفية، بالإضافة إلى تنظيم عدة ورش عمل عن مهارات إعداد القائد العام، وعمل ندوة ذاتية موسعة ادارها الطلاب المُتميزين لعرض قصص نجاحهم وبطولاتهم.

كما عقد المعهد ملتقى الأسر الطلابية، وملتقى الفرق الأولى بالجامعات والمعاهد وملتقى طلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية تحت شعار «إعداد القادة العام»، وتنظيم «ملتقى الطلاب المتميزين»، بالتعاون مع جامعة قناة السويس والذي عقد تحت شعار «القائد المتميز»، بمشاركة 37 جامعة مصرية، وتدريب قادة الأفواج على مهارات القيادة المُتقدمة من خلال نخبة من كبار رجال الدولة وكبار رجال الفكر، كما تم عقد ورش عمل ذاتية حول المشروعات القومية الجديدة، وكذلك نظم المعهد فوجًا لمديري عموم رعاية الشباب، كما تم تنظيم فوجًا لإعداد الطلاب المُنظمين لأسبوع الفرانكفونية العلمية.

فعاليات العرض الجوي المصري الكوري الجنوبي

وأوضح د. كريم همام مدير معهد إعداد القادة، أن المعهد وقع العديد من بروتوكولات التعاون مع عدة مؤسسات تعليمية ومنها، توقيع بروتوكولات تعاون مع أكاديمية الشروق، وجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، وتجديد بروتوكول تعاون مع جامعة قناة السويس، مشيرًا إلى المشاركة في فعاليات العرض الجوي المصري الكوري الجنوبي، وتنظيم فعاليات الأسبوع التعريفي بالجامعات الأهلية الجديدة، ومشاركة الطلاب في استقبال الوفود المشاركة في فعاليات النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرانكفونية العلمية.