كيف تتجنب أضرار الطقس الصحية؟.. نصائح طبية عاجلة وأطعمة مناسبة

قدمت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري المناعة والتغذية، رئيس قسم البكتريا في مستشفى جامعة القاهرة، عددا من النصائح الطبية المهمة للوقاية الصحية من موجة الأمطار الغزيرة التي ضربت عددًا من المحافظات منذ قليل، وفي الوقت الذي تحذر فيه هيئة الأرصاد الجوية من موجة الطقس السيئ والأمطار والتقلبات.

وقالت «عبد الوهاب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه في حالة التقلبات الجوية من الضروري قبل الخروج من المنزل معرفة أحول الطقس، وبناء عليه يجري تحديد ارتداء الملابس المناسبة للجو سواء كانت خفيفة أو ثقيلة.

نصائح طبية مع تقلبات الجو

وأضافت استشاري المناعة والتغذية، أنه عند الخروج من درجة الحرارة الساخنة إلى الباردة يجري شرب نصف كوب من الماء، وكذلك الاحتفاظ بحبوب «الاستحلاب» الخاصة بالزور باعتبارها مطهرة وجيدة وليس بها أي مشكلات بشرط ألا تحتوي على السكريات.

وأشارت رئيس قسم البكتريا في مستشفى جامعة القاهرة، إلى أن تناول السلطات والطعام الذي يحتوي على الفيتامينات التي تحمي من التقلبات الجوية مثل البصل والثوم جيد جدا مع البرد، فضلا عن تناول حفنة من المكسرات، وكذلك الزبادي باعتباره من الأطعمة المناسبة لهذه التوقيتات.

مشروبات مناسبة

أما بالنسبة للمشروبات المناسبة، أوضحت «عبد الوهاب»، أنه يفضل تناول «القرفة، الجنزبيل، الينسون»، باعتبارها مشروبات ممتازة ورائعة وقوية للمناعة.

ومن جانبه، أكد «وحيد سعودي» خبير الأرصاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سقوط الأمطار سيستمر حتى نهاية الأسبوع، وقد تكون متفاوتة الشدة على السواحل الغربية والشرقية للبلاد، ووسط وجنوب سيناء، وشمال وجنوب الوجه البحري وقد تكون رعدية أحيانا، وبين متوسطة وخفيفة كلما اتجهنا إلى الداخل، وذلك بسبب تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي على سطح البحر المتوسط في مواجهة منخفض جوي قادم من طبقات الجو العليا.