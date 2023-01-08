«الأرصاد» تحذر: سيول غدا وذروة الطقس السيئ اليوم (فيديو)

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، اليوم الأحد؛ بعدما شهدت عدة مناطق سقوط أمطار غزيرة.

وقالت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، إن البلاد شهدت منخفضا جويا يؤثر على مصر بدءا اليوم، واتجهت الأمطار لتؤثر على محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة.

وأضافت أن العديد من محافظات الوجه البحري تشهد الآن، سقوط أمطار تؤثر على محافظة الجيزة ومدينة الإنتاج الإعلامي ومدينتي والعبور والعاشر من رمضان، وتستمر على مدار الليلة، تكون رعدية في بعض المناطق، وذروة هذه الأمطار تكون الليلة.

استمرار الأمطار على السواحل الشمالية

وأوضحت أن محافظتي بورسعيد ودمياط يتأثران الآن، بأمطار رعدية، وهذه الأمطار مستمرة حتى الغد على السواحل الشمالية، وتقل حدتها غدًا، وتصل إلى السيول على شمال ووسط سيناء، وتستمر خفيفة على القاهرة، لافتة إلى أن ذروة الأمطار تقل تدريجيًا مع بدء صباح الغد.

وأكدت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، أن محافظة الإسكندرية تشهد سقوط أمطار بين متوسطة وغزيرة منذ صباح اليوم، وستتجه الأمطار إلى شمال ووسط سيناء لتكوّن سيول، لافتة إلى أن يوم الثلاثاء ستهدأ الأمطار، وتعاود حالة التقلبات الجوية نهاية الأسبوع؛ وقد تصل إلى القاهرة.

انخفاض درجات الحرارة

ولفتت إلى أن درجة الحرارة الصغرى انخفضت خلال فترات الليل لتصل إلى 10 درجات و12 درجة، مطالبة المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة؛ نظرًا لحالة الطقس المتقلبة، مشيرة إلى أن بعض الطرق تشهد تجمعات لمياه الأمطار، وعلى قائدي السيارات الحذر في هذه الأجواء.