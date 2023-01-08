مصدر بمحافظة القاهرة: لا تعطيل للدراسة والامتحانات غدا بسبب الطقس

أكد مصدر بمحافظة القاهرة أن الامتحانات مستمرة غدا بمدارس العاصمة حتى الآن، وذلك ردا على ما يتردد عن حقيقة تعطيل الدراسة في القاهرة غدا بسبب الطقس والأمطار.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن المدارس بدأت في امتحانات نصف العام الدراسي لبعض صفوف الدراسة، لافتا إلى أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد للتعامل مع مياه الأمطار وأي طوارئ بسبب حالة الطقس.

تلقي شكاوى المواطنين

وفي سياق متصل، وجَّه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء والجهات الخدمية بتلقي شكاوى المواطنين والتفاعل السريع معها، خاصة ما يتعلق بالأمطار وحالة الطقس وإزالة أي تراكمات لمياه الأمطار، كما تم نشر معدات الصرف الصحي وسيارات الشفط في مطالع ومنازل المحاور والأنفاق وعلى الطرق الرئيسية للتعامل الفوري مع أي تجمعات أمطار، كما يتم التنسيق مع المرور لتسهيل حركة السيارات بالشوارع، كما تقوم هيئة النظافة بالتعاون مع الأحياء والصرف الصحي لتطهير بالوعات تصريف الأمطار والتعامل مع أي تراكمات مياه.