ينبت مع الأمطار والبرق.. «الترفاس» شبه البطاطس والكيلو بــ ألف جنيه

يرتبط فطر «الترفاس» كما هو مشهور في بعض المحافظات الصحراوية مثل مطروح أو "الكمأة» و«الفجع» في المحافظات الأخرى، أنه مقوي ومفيد لجسم الإنسان، إذ بدأ ينبت في الصحراء وتظهر ملامحه مع سقوط الأمطار والبرق والرعد الذي شهدته البلاد عدة مرات خلال الفترة الماضية، وبعد أيام يبدأ موسم الحصاد والذي يصل ثمنه إلى 1000 جنيه الكيلو.

ما لا تعرفة عن فطر الترفاس أو الكمأ

«الترفاس» يرتبط بالأمطار البدرية والتي تتساقط في شهر سبتمبر وأكتوبر، من أمطار رعدية غزيرة تشهدها المناطق الصحراويه في محافظه مطروح بعمق الصحراء بعيداً عن المدن، وقد تتأخر الأمطار لينبت متأخراً حسب الشيخ خميس القطعاني من عواقل السلوم لـ«الوطن».

وأوضح: هي أراضي صفراء ورملية تقع قبلي مدن السلوم وسيدي براني والنجيله غرب مطروح على بعد ما بين 6 و 10 كم في الصحراء، ومن أشهر المناطق التي يظهر بها قبلي قرية بقبق 40 كم شرق السلوم، ومنطقة الجارة على بعد 20 كم من السلوم، وتجمع أولاد إبراهيم وتجمع النعجة جنوب شرق السلوم.

علامات الترفاس تظهر في يناير والحصاد فبراير

وبدأت علامات فطر الترفاس في تظهر في الصحراء خلال هذه الأيام حسب «الشيخ خميس» بوجود نبات يسمى «العودا» وهو ما يستبشر به أبناء القبائل خيراً، لملازمته للترفاس في الأماكن التي ينبت بها.

أسعار الترفاس في الأسواق

ويباع الترفاس أو «الكمأ والفجع» بسعر 1000 جنيه للكيلو للنوع الأبيض الكبير، و700 جنيه للأحمر وهو أشبه بالبطاطس في اللون والشكل، وله سوق كبير في محافظة مطروح في مدينة سيدي براني شرق مرسي مطروح، ويتم تصدير كميات كبيرة منه لدول الخليج سنوياً من خلال التجار تصل إلى 4 طن مثل السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت، بحسب الشيخ خميس.

طريقة تناول الترفاس

ويتم إعداد الترفاس بعدة طرق منها السوي على الحطب، وتقطيعه وتسويتها مع الأرز وله مذاق طيب وفوائد عديدة منها تقوية الجسم، ويعطيه طاقة ونشاط وحيوية طبيعية، خاصة وأنه فطر ينبت على مياه الأمطار دون تدخل بشري، ويعشقه الشباب والكبار ويذهبون في رحلات خلال شهر فبراير مع اقتراب موسم الربيع لحصاد الترفاس بالمناطق الصحراوية البعيدة القريبة من الحدود والتي يكثر تواجده بها، وهو ما أكده لـ «الوطن» محمد زايد الملاح من عواقل قبيلة العشيبات بمطروح.

ويقوي «الترفاس» جهاز المناعة، كما يستخدم لعلاج العيون وهو من خيرات صحراء مصر الغربية طبقاً للدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء السابق لـ«الوطن».