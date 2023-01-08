أمطار رعدية شديدة تضرب مطروح والإسكندرية (صور)

شهدت مدينة مرسى مطروح، سقوط أمطار رعدية غزيرة على مختلف المناطق السكنية في المدينة الساحلية، منها حي الشروق في الكيلو 7، وحي الزهور، ومنطقه علم الروم والريفية والعزبة السنوسية والعزبة الغربية والعزبة السودانية ووادى الرمل، في ظل عدم استقرار حالة الطقس التي تتعرض لها البلاد، خاصة في المحافظات الساحلية.

أمطار تضرب المدن الساحلية

تأتي حالة الطقس غير المستقر من أمطار ونشاط للرياح وبرودة في الجو، إلى المدن الساحلية من الإسكندرية شرقاً حتى السلوم غربا، مرورا بمراكز ومناطق الحمام والعلمين وسيدي عبد الرحمن ومدينة العلمين الجديدة وغزالة وفوكه وجميمة وجلالة ورأس الحكمة والنجيلة والمتاني والزغيرات وسيدي براني وأبو سطيل والقطراني وأبو غليلة والمقتلة وبقبق وأبو زريبة، وحتى المنطقة الحدودية بهضبة السلوم.

تحذيرات هيئة الأرصاد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من سقوط أمطار على السواحل الغربية للبلاد، منها مطروح والإسكندرية، في ظل المرتفع الجوي الذي تتعرض له البلاد خلال الأسبوع الجاري، مع انخفاض في درجات الحرارة، والغيوم المحملة بمياه الأمطار.

حالة الطقس غدا

حول حالة الطقس غدا، أشارت الأرصاد الجوية إلى سقوط الأمطار غدا على مختلف الأنحاء، منها في مطروح والبحيرة والقاهرة والصعيد، وهي أمطار متفاوتة الشدة، حسب كل محافظة، تصاحبها غطاء سحابي تتساقط منه الأمطار.