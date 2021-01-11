بحوث الصحراء: فطر الترفاس يقوي المناعة ويستخدم كقطرة للعين

قال الدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن نبات الترفاس فطر معروف منذ القدم وتوجد أحاديث نبوية شريفة دالة على استخداماته، مشيرا إلى أنه ينمو في المناطق الصحراوية التي لا تشهد وجودًا مكثفا للبشر وينمو عندما تهطل الأمطار في شهر سبتمبر مصحوبة بالرعد والبرق.

غني بالفيتامينات والعناصر المعدنية

وأضاف مصيلحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين والإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن صدور البرق والرعد مع الأمطار ينشط نمو هذا الفِطر، وينتشر في المنطقة الحدودية ما بين مصر والسلوم.

المياه التي تخرج منه أثناء شويه تستخدم كـ قطرة للعين

وأشار، إلي أن الترفاس غني جدا بالفيتامينات وبه عناصر معدينة كثيرة، بالإضافة إلى أن البروتينات التي يحتوي عليها عبارة عن أحماض أمينية سهلة الإمتصاص بشكل سريع وعالية الطاقة وقد تُشوى على النار، والمياه التي تخرج منه أثناء عملية الشوي تستخدم كـ «قطرة للعين».

يقوي المناعة بدرجة كبيرة

وأشار، إلي أن «الترفاس يقوي المناعة بدرجة كبيرة، لكنه يتاح في فترات بسيطة من العام خلال شهري يناير وفبراير، كما أن عملية جمعه صعبة للغاية، إذ يحصل جامعوه على تصريحات معينة وبالتالي فإن تكلفته كبيرة ويصل سعر الكيلو إلى 400 جنيها وتقبل عليه دول الخليج بكثرة، وهناك محاولات علمية لاستزراعه من قبل مركز بحوث الصحراء وذلك من خلال استزراع الجراثيم الخاصة بهذه لكن محاولات كثيرة فشلت».

وينتشر مجموعات من أهالي المناطق الصحراوية خاصة مطروح في هذا الوقت من العام بحثا عن فطر أو نبات يخرج من باطن الأرض دون زراعة أو أي مجهود مسبق من المزارع وهو نبات الترفاس، والذي يعد مغنما أهل الصحراء كما يطلقون عليه.