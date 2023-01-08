«القابضة المياه»: القاهرة والجيزة شهدتا سقوط أمطار متفاوتة الشدة

قالت الصفحة الرسمية للشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، إن محافظتي الجيزة والقاهرة، شهدت سقوط أمطار متفاوتة الشدة مابين متوسطة وفوق المتوسطة، كما شهدت بعض المناطق سقوط البرد وأمطار رعدية وبرق.

وأوضح البيان المنشور عبر الصفحة الرسمية للشركة على «فيس بوك»، أن الأمطار بدأت الساعة 8 مساء، واستمرت لفترات متقطعة على مدار الساعة بمناطق جنوب الجيزة بالحوامدية والرماية طريق اسكندرية الصحراوى فيصل والهرم والدقى وميدان لبنان وشارع جامعة الدول، ثم انتقلت إلى القاهرة بميدان التحرير ورمسيس والمعادى والبساتين ومناطق مصر الجديدة ومدينة نصر.