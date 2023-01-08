محافظ القاهرة يتابع رفع تراكمات الأمطار ويوجه بالانتشار السريع في الأحياء

يتابع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، انتشار الأجهزة التنفيذية بمناطق وأحياء العاصمة لرفع تراكمات مياه الأمطار.

وأكد محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسؤولي شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة متواجدون بالشارع ميدانيًا، مشيراً إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري في كل أحياء العاصمة للتعامل الفوري مع تراكمات المياه.

رفع درجة الاستعداد مبكرًا للتعامل مع أي تجمعات للمياه

وأكد عبدالعال أنه تم رفع درجة الاستعداد مبكرًا للتعامل مع أي تجمعات للمياه طبقًا للحالة الجوية، مشيرًا إلى وجود تنسيق مع هيئة الأرصاد على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقس.

وشدد محافظ القاهرة على كل المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة

كما شدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لشفط أي تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأي بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها.