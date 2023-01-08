أماكن سقوط الأمطار غدا أول أيام شهر طوبة.. تصل لسيول في عدة مناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار غدا أول أيام شهر «طوبة»، أحد الشهور القبطية، موضحة تعرض المحافظات إلى منخفض البحر المتوسط الذي يضرب السواحل الشمالية ويمتد إلى محافظات الوجه البحري، ما يؤدي لانخفاض درجات الحرارة، مع تكون السحب المنخفضة زيادة فرص سقوط أمطار تصل إلى القاهرة وشمال الصعيد

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات مع أول أيام شهر طوبة

وفيما يتعلق بأماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات في أول أيام شهر طوبة، أوضحت الأرصاد تعرض بورسعيد ورفح لسقوط أمطار تصل إلى 60% على مدار اليوم.

أول أيام شهر طوبة

كما تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى تعرض مدن القناة لسقوط أمطار تصل إلى حد السيول على مناطق شمال ووسط سيناء على فترات متفاوتة، وذلك في أول يوم شهر طوبة.

أماكن سقوط الأمطار

وتشمل أماكن سقوط الأمطار غدا محافظات «البحيرة، مطروح، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، السويس وجنوب سيناء»، وذلك بنسبة تتراوح بين 30% إلى40 % خلال اليوم.

وأوضحت الأرصاد أن الأمطار تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى «القليوبية، الجيزة، القاهرة»، بالإضافة إلى محافظات شمال الصعيد «بني سويف، المنيا، الفيوم، سوهاج» بنسبة 30% إلى 40%.

وتنشط الرياح على محافظات جنوب سيناء وشمال الصعيد أيضا ليلا ونهارا، وتنعدم فرص سقوط الأمطار غدا الاثنين على محافظات جنوب الصعيد والبحر الأحمر.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وأكدت الأرصاد الجوية أن حركة الأمواج في البحر الأحمر غدا تكون خفيفة إلى معتدلة، وتصل سرعتها إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية، فيما جاءت حركة الأمواج في البحر المتوسط معتدلة وتصل إلى 1.75 متر.