أرملة وائل الإبراشي في ذكرى وفاته: كان يرفض دائما الاحتفال بعيد ميلاده

تحل اليوم الاثنين، الذكرى الأولى على وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، الذي وافته المنية يوم 9 يناير عام 2021، بعد صراع طويل مع فيروس كورونا، حيث رحل وترك مسيرة صحفية طويلة، ظل يتابعه الجمهور لسنواتٍ طويلة، وكان رقمًا هامًا بين مُذيعي التوك شو.

رفضه للاحتفال بعيد ميلاده

حكاياتٌ عديدة، ومواقف لم تُرو من قبل، في حياة الإعلامي وائل الإبراشي، لم يعرفها قطاع كبير من الجمهور، لعل أبرزها رفضه التام للاحتفال بعيد ميلاده، رغم إصرار أسرته المُتمثلة في السيدة زوجته «سحر» وابنتهما «جيلان» على ذلك.

وتقول أرملة وائل الإبراشي، لـ«الوطن» عن أسباب عدم احتفال الإعلامي الراحل بعيد ميلاده: «كان يرفض دوماً الاحتفال بعيد ميلاده، ويعتبره يوماً عادياً مثل باقي الأيام، لكن كنت أحرص أنا وابنتي على الاحتفال معه بهذه المناسبة في جو أسري جداً يشملنا نحن الثلاثة فقط، وكنا نجعله يتمنى أمنية في هذا اليوم»، مؤكدة أنه رغم ذلك لم يحدثها يومًا عن الموت.

مسيرة تليفزيونية ناجحة

وقدّم وائل الإبراشي، عددا من البرامج التليفزيونية، وحقق من خلالها نجاحًا ضخمًا في كل منها، وكان من أبرز مُذيعي برامج التوك شو في مصر، ومن أبرز برامجه الحقيقة، والعاشرة مساءً، وكل يوم، والتاسعة عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، والتي كانت آخر محطة تليفزيونية له قبل أن يرحل عن دنيانا.