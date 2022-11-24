تأجيل جلسة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة وائل الإبراشي لـ6 يناير

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في الكيلو 10 ونص، اليوم، محاكمة الطبيب المتسبب في وفاة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي لـ6 يناير.

وتغيبت زوجة وائل الإبراشي عن حضور ثاني جلسات الطعن المقدم منها على قرار النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بأنّه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ضد الدكتور المعالج لزوجها أثناء فترة إصابته بفيروس كورونا، أمام الدائرة 17 جنايات الجيزة، والتي تنعقد في الكيلو 10 ونص.

كما طلب المستشار جميل سعيد محامي أسرة الإبراشي، سماع شهادة الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا.