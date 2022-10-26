ابنة وائل الإبراشي في ذكرى ميلاده: أفتقدك كثيرا.. لكن أعلم أنك تستريح الآن

تحل اليوم ذكرى ميلاد الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، الذي رحل عن عالمنا في يناير الماضي، عن عمر ناهز 59 عاما.

ووجهت جيلا،ن ابنة الراحل، عبر حسابها على «انستجرام»، رسالة إلى روح والدها، أعادت صفحة وائل الإبراشي الرسمية على «فيسبوك» نشرها.

رسالة ابنة وائل الإبراشي

كتبت جيلان وائل الإبراشي، في رسالتها: «أتمنى أن تكون في مكان أفضل، أفتقدك أكثر بكثير مما تتخيل، أنك لم تترك ذهني أبدًا، كنت شخصًا جيدًا وأبًا رائعًا، كنت أفضل أب يمكن أن أطلبه، آمل أن تكون سعيدًا أنك وجدت السلام، أتمنى أن تكون هنا للاحتفال بعيد ميلادك معي، من الصعب حقًا عدم وجودك معي، ولكن على الأقل أعلم أنك تستريح الآن في مكان أفضل، أحبك كثيرا عيد ميلاد سعيد يا أبي».

وتوفى الإبراشي، بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا، ودُفن جثمانه بمسقط رأسه في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية.

مسيرة وائل الإبراشي

تذخر سيرة وائل الإبراشي، بمسيرة كبيرة في العمل الصحفي والإعلامي، إذ بدأ حياته في جريدة «روز اليوسف»، وعمل أيضا بجريدة «صوت الأمة»، وقدم عدد كبير من البرامج على مدار مشواره، من أبرزها «الحقيقة»، و«العاشرة مساء»،والذي إستضاف خلاله عدد كبير من السياسيين والشخصيات العامة والفنية ولاعبين كرة القدم وحقق البرنامج رواج كبير وقت عرضه.

وبعد محطة «العاشرة مساء»، انتقل لتقديم برنامج «كل يوم»، وبعدها اختتم مسيرته الإعلامية في التليفزيون المصري من خلال تقديم برنامج «التاسعة».