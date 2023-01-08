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وائل الإبراشي.. المهارة لا تعرف الموت

كتب:

خالد فرج
11:14 م | الأحد 08 يناير 2023
الذكرى الأولى لرحيل وائل الإبراشي

الذكرى الأولى لرحيل وائل الإبراشي

عام مر على وفاة الإعلامى الكبير وائل الإبراشى، صاحب الانفرادات والتحقيقات الصحفية والتليفزيونية الجريئة، التى كانت بمثابة مدرسة صحفية متفردة أسسها باسمه، ويسير على خطاها عدد كبير من الإعلاميين الحاليين، لكن تلك المسيرة لم تخلُ من الأزمات والاشتباكات التى كان لا يهابها احتراماً لمهنته وجمهوره.

وفجأة.. جاء فيروس «كورونا» ومضاعفاته كالوحش الفتاك الذى تمكن من جسد الإعلامى الراحل، رغم مقاومته له على مدار أشهر، إلا أنه استسلم لهذا الوباء العالمى، لتفيض روحه إلى بارئها عن عمر يناهز 58 عاماً، لكن تبقى سيرته باقية، فالمهارة لا تعرف الموت.

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رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.