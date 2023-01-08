ضبط كمية من الحشيش والهيروين بحوزة عاطل في كفر الشيخ

تمكنت مباحث مركز شرطة فوه، بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط عاطل «مسجل خطر»، من ذوي المعلومات الجنائية، أثناء قيامه بترويج مخدر الحشيش، والهيروين، علي عملائه بنطاق مركز فوه، وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على نيابة فوه، قررت حبسه على ذمة التحقيق.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بورود معلومات، تفيد بقيام عاطل «مسجل خطر»، بترويج مخدر الحشيش، والهيروين، بدائرة مركز فوه.

وبعد تقنين الإجراءات، تم إعداد أكمنة ثابتة ومتحركة لضبط المتهم، وفى إحداها تم ضبطه وتبين أنه يُدعى «م.ح.س»، 44 سنة، يُقيم بإحدى قري مركز فوه، وبتفتيشه عُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، ومخدر الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

عقوبة الإتجار وترويج المخدرات

وحول العقوبة القانونية للاتجار في المخدرات، أوضح عبد الرحمن الدرولي، المحامي، لـ«الوطن»، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات المصري، تنص على معاقبة كل من يقوم بممارسة الإتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد 3 سنوات حتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.