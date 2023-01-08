التحالف الوطني يدخل السرور على أهالي كفر الشيخ.. قوافل طبية وتنظيم معارض

جهود كبيرة قام بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمحافظة كفر الشيخ، من خلال القوافل الطبية، وأيضاً تنظيم معارض الملابس الجديدة، والأثاث، والأجهزة الكهربائية، فضلاً عن توزيع بطاطين الشتاء، واللحوم، وكراتين المواد الغذائية، وتركيب أجهزة تعويضية، للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بمراكز ومدن المحافظة.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أدخل السرور على الآلاف من أهالي محافظة كفر الشيخ، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية في القري والنجوع، بعد أن وصل إليهم التحالف بقوافله المختلفة، وأسهم في رفع المعاناة عن كاهل المتعففين.

«حسن»: «شال عبء كبير من علينا»

«التحالف الوطني للعمل الأهلي شال عبء كبير من علينا بعد ما وصل لنا في مدينة البرلس، ووزع علينا بطاطين الشتاء، ولحوم، وسلع، وكمان عمل لنا قافلة طبية، وحاجات تانية كتير كُنا محتاجينها بس مينفعش نطلبها»، بهذه الكلمات عبّر أحمد حسن، أحد أهالي البرلس، لـ«الوطن»، عن سعادته بخدمات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

«عبد اللطيف»: ابني كان محتاج جهاز تعويضي والتحالف الوطني وفرله

وأكد عماد عبد اللطيف، أحد أهالي البرلس: «ابني كان محتاج جهاز تعويضي والتحالف الوطني وفرله جهاز تعويضي، كمان وفروا أجهزة تعويضية وكراسي متحركة لناس كتير، ده غير القافلة الطبية إللي كشفت علي ناس كتير وصرفت لهم العلاج كمان بالمجان، وحقيقي التحالف الوطني لما وصل البرلس كأن كان معاه عصاية سحرية وحقق للناس كل مطالبهم».

«سعد»: عمل لنا ندوات عن التمكين الاقتصادي

ليست القوافل الطبية ومعارض الملابس والأثاث هي التي قام بها التحالف الوطني فقط بل نظم أيضاً ندوات عن التمكين الاقتصادي لتمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات أخري، بحسب محسن سعد، أحد أهالي البرلس: «التحالف الوطني عمل لنا ندوات عن التمكين الاقتصادي لتمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات تانية وده عشان يشجع الشباب علي إيجاد فرصة عمل، وإن كل شاب يبدأ يأسس مشروعه بنفسه، وشجعنا علي الشغل وإننا منستسلمش لليأس».

«علياء»: ياريت قوافل التحالف توصل لكل مكان في محافظة كفر الشيخ

وأضافت علياء أحمد، إحدي أهالي مركز الرياض، أن التحالف الوطني وصل إلي مركز الرياض، وقام بتنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة علي أهالي قرية أبو ريا، متابعة: «التحالف الوطني نظم معرض ملابس جاهزة ووزعها علي عدد كبير من الأهالي مجاناً، والناس كانت فرحانة وسعيدة، وياريت قوافل التحالف توصل لكل مكان في محافظة كفر الشيخ، لأنها بتفرح الناس، وبتشيل عبئ كبير من عليهم».

وكيل تضامن كفر الشيخ: التحالف الوطني نظم العديد من المعارض والقوافل الطبية خلال الفترة الماضية

ومن جانبه، أكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قام خلال الفترة الماضية بتنظيم العديد من المعارض، والقوافل الطبية، فضلاً عن توزيع بطاطين الشتاء، واللحوم، وكراتين المواد الغذائية، وتركيب أجهزة تعويضية، وذلك لإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم.

وأوضح «مسلم»، أن تنظيم القوافل الطبية ومعارض الملابس الجديدة والأثاث والأجهزة الكهربائية يتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد فى كل القري والعزب والنجوع، وأن المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.