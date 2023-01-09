تشديدات أمنية قبل بدء أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل «محامي كرداسة»

يشهد مجمع محاكم جنايات الجيزة، استنفارًا أمنيًا قبل بدء أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل المجني عليه «بنداري حمدي» والمعروف إعلاميًا بـ«محامي كرداسة».

اعتراف المتهم بالجريمة

وخلال تحقيقات النيابة العامة مع المتهم محمد فرحات وشهرته محمد خيرية، اعترف تفصيليًا بكيفية ارتكابه واقعة قتل المجني عليه بنداري حمدي، قائلًا إنَّ أحد أهم أسباب ارتكاب جريمته هي زوجته التي تزوجها بناءً على رغبة المجني عليه ولكنه مع مرور الوقت اكتشف أنَّه محاميها هي وأسرته وأنَّه خانه بعد خسارته لكل القضايا التي وكله فيها.

المجني عليه يطرد والد المتهم من مكتبه

وشرح المتهم خلال التحقيق معه أمام النيابة العامة، أنَّه قبل تنفيذ الجريمة بأسبوع طرد المجني عليه والده من مكتبه ووجه له إهانات بعد رمي التوكيلات الخاصة بهم أرضًا، موجهًا له وابلًا من السباب طالبًا منه عدم الحضور مرة أخرى إلى مكتبه، وكان ذلك كله على مسمع منه حينما كان في مكالمة هاتفية مع أبيه وسمع ما دار بينهما.

وبعد هذه المكالمة عاد إلى منزله فتلقى اتصالًا هاتفيًا من أهل زوجته التي تزوجها بناءً على رغبة المجني عليه، مؤكّدين له أنَّ الضحية يعمل لحسابهم وهو ما جعله يخطط لقتله.