ضبط المتهم بقتل بنداري حمدي «محامي كرداسة»

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على المتهم بقتل بنداري حمدي محامي كرداسة، وذلك قبل مرور 24 ساعة على ارتكابه الجريمة بعد مطاردته فور هروبه من مسرح الحادث وأرشد المتهم عن سلاح الجريمة.

حبس المتهم

واصطحبت القوة الأمنية المتهم لمقر جهات التحقيق، وبعد الانتهاء من الإدلاء بأقواله أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه المواد المخدرة أو من عدمه.

وجود خلافات بين المتهم والمجني عليه

التحريات الأولية التي باشرتها الأجهزة الأمنية بالجيزة، كشفت من خلال تحديد هوية المتهم عن وجود خلافات بينه وبين المجني عليه، إذ أنه كان موكلا لدى المحامي القتيل في قضايا نفقة خاصة بطليقة المتهم وعندما خسرها المحامي لصالح الزوجة قرر المتهم الانتقام منه وانتظر وصوله لمكتبه وفتح عليه النيران وفر هاربا، وخرجت عدة مأموريات من قوات مباحث كرداسة للبحث عن المتهم، وتعتمد خطة البحث أيضا على فحص باقي خلافات المجني عليه مع خصومه لبيان مدى تورط شخص آخر من عدمه.

تفاصيل البلاغ

تفاصيل الواقعة المؤلمة، ورد ت لقسم شرطة كرداسة من خلال بلاغ من مستشفى زايد التخصصي بوصول محامي 36 سنة، مقيم في أبو رواش دائرة القسم مصاب بطلق ناري بالصدر في مكتبه الكائن دائرة القسم، على أثر قيام شخص يستقل دراجة بخارية رفقة آخر بإطلاق عيار ناري على المتوفى أودى بحياته في الحال.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى بإشرافه لاستكمال الفحص والقبض على الجناة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة المتوقعة للمتهم، قال المحامي والخبير القانوني تامر الشايب لـ«الوطن»، إنّ الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على أن «يحكم على فاعل هذه الجناية أي القتل العمد بالإعدام شنقًا، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».