أشار رئيس حركة «نحن مع روسيا»، عضو المجلس الرئيسي لإدارة «زابوريجيا»، فولوديمير روجوف، إلى زيادة حدف القصف الأوكراني على المنطقة التي ضمتها «موسكو» في 2022 على إثر استفتاء إلى أراضي «روسيا الاتحادية».

وأشار روجوف، لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إلى أن القوات الأوكرانية، قصفت بالمدفعية «زابوريجيا»، خلال الساعات الـ24 الماضية فقط 89 مرة.

«الصليب الأحمر»: 50 ألف طلب للبحث عن أقارب على خلفية الأزمة

بدورها، تلقت «اللجنة الدولية للصليب الأحمر»، حوالي 50 ألف طلب للبحث عن أقارب على خلفية الأزمة الأوكرانية منذ 24 فبراير الماضي، وقال الممثل الرسمي للجنة في «كييف»، أشيل ديسبريس، لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبه، قال الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة البريطانية، الجنرال ريتشارد دانات، في مقال لصحيفة «التليجراف» البريطانية،إن «لندن» تلتزم الصمت بشأن توريد العربات المدرعة والدبابات لأوكرانيا، مما يشير إلى فقدان رغبة الحكومة في مساعدة «كييف»

مسؤول سابق: اوكرانيا من وجهة نظر حقوق الإنسان الدستورية لا تعتبر حرة

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس السابق للمكتب الفدرالي الألماني لحماية الدستورهانز جورج ماسن، عن اعتقاده أنه بسبب تزويد بلاده، «كييف» بمركبة «ماردر»المدرعة، يمكن أن تصبح ألمانيا هدفا لهجمات «موسكو»، مضيفا أن أوكرانيا، من وجهة نظر حقوق الإنسان الدستورية، لا تعتبر دولة حرة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، قالت مجلة «شبيجل»الألمانية، إن «برلين» تبحث بشكل محموم عن 40 مركبة قتال مشاة من طراز «ماردر» وعدت بها أوكرانيا، موضحة أن معظم المركبات سيتعين على السلطات سحبها من مخزون الجيش.

وأشارت «شبيجل»، إلى أن «راينميتال» الألمانية للصناعات الدفاعية لديها حوالي 60 مركبة «ماردر» معيبة، لكن تحديثها سيستغرق وقتًا طويلاً.

من جانبه، قال المتخصص في أوروبا الشرقية البروفيسور ليوناردو ديني، لموقع «أتلانتيكو» الفرنسي، إن الغرب سيخسر في حالة نشوب حرب مع روسيا وحلفائها