أوكرانيا تسقط إحدى طائراتها «ميج-29» بمنظومة الدفاع الجوي«أوسا»

أسقط الدفاع الجوي الأوكراني، طائرة صديقة من طراز «ميج-29»، وفقا لما أعلنه نائب رئيس لجنة الدفاع بمجلس «الدوما» الروسي، دميتري سابلين عبر «تليجرام».

وأضاف سابلين، أن تم تدمير مقاتلة أوكرانية «ميج-29» بالقرب من المركز السكني «كوراخوفو» التابع لجمهورية «دونيتسك» الشعبية التي ضمتها «موسكو» على إثر استفتاء في 2022 إلى أراضي «روسيا الاتحادية» بعد استهدافها من منظومة الدفاع الجوي«أوسا»، مشيرا إلى مشاركة الجانب الروسي بالأمر فقط قليلا.

تضرر منشأة صناعية في «كراماتورسك»

من جانبه، أعلن بافيل كيريلينكو، رئيس إدارة «دونيتسك» الإقليمية المدنية والعسكرية التي تسيطر عليها «كييف»، عبر «تليجرام»، تضرر منشأة صناعية في «كراماتورسك»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكانت وكالة «يونيان»، قالت في وقت سابق، إن سلسلة من الانفجارات سمعت في «كراماتورسك»، في الجزء من جمهورية «دونيتسك» الشعبية التي تسيطر عليها «كييف».

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الروسي، تقدم قواته في مدينة «سوليدار» الإستراتيجية بمنطقة «دونيتسك»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الشيشان: نحو 15% فقط من المساعدات العسكرية الغربية ستصل لـ «كييف»

وكان رمضان قديروف،الرئيس الشيشاني، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،إن نحو 15% فقط من المساعدات العسكرية الغربية إلى أوكرانيا، ستصل إلى العاصمة «كييف» بينما سيتم نهب الباقي، مضيفا عبر «تليجرام»، إن ليس هناك ما يدعو للقلق.

وأشار قديروف، إلى أن أغلب تلك الأموال تندرج تحت خطة عمل لغسيل الأموال، وسيقوم المسؤولون من الغرب وأوكرانيا بنهب تلك الأموال، موضحا أن الشيء الوحيد الذي يجب القلق بشأنه هو جلوس روسيا على طاولة المفاوضات، وففقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية

من جانبه، قال المستشار السياسي لرئيس وزراء المجر بالاز أوربان، إن النموذج النيوليبرالي للنظام العالمي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية فقد زخمه، موضحا في مقال أن الشكل الجديد لم يحدد، لكن بدأت خطوطه في التبلور.

بدوره، أشار المرشح لمنصب «حاكم كنتاكي» الأمريكية جيفري يونج، إن أولئك الذين ينكرون وجود النازية في أوكرانيا متورطون في الخداع، مضيفا عبر «تويتر»، إن أي شخص ينكر وجود نظام نازي دمية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي «الناتو» في أوكرانيا يكذب على نفسه أو على العالم بأسره أو كليهما.