القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك وصافرات الإنذار تدوي في زابوريجيا

قصفت القوات الأوكرانية، مدن «دونيتسك-جورلوفكا-ماكيفكا» في جمهورية «دونيتسك» الشعبية التي ضمتها «موسكو» في عام 2022، إلى أراضي الاتحاد الروسي على إثر استتفاء، ب10 قذائف مدفعية عيار 155 مم، يستخدمها حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وفي وقت سابق، أسفر قصف أوكراني على مدينة «فولوديميريفكا»، بجمهورية «دونيتسك»الشعبية، عن إصابة 3 مدنيين بينهم امرأة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

انفجارات وسط «دونيتسك» بسبب قصف أوكراني عنيف بـ25 صاروخًا

ودوت عدة انفجارات وسط جمهورية «دونيتسك» الشعبية بسبب قصف أوكراني عنيف بـ25 صاروخًا من «راجمة صواريخ أم 270» على منطقتي «كييف» و«فوروشيلوفسكي» بالمدينة، و6 قذائف أخرى من عيار 155 ملم على منطقة «كيروفسكي»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفستي» الروسية.

وكانت صافرات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، دوت في الأجزاء الخاضعة لسيطرة أوكرانيا من «زابوريجيا» التي ضمتها موسكو إلى الأراضي الروسية.

«مجموعة فاجنر» تقصف مواقع القوات الأوكرانية: «تحية عطرة من القرم!»

وفي وقت سابق، هاجم طياري «مجموعة فاجنر» العسكرية الروسية، مواقع القوات الأوكرانية والمقاتلين الأجانب، بقذائف وقنابل مكتوب عليها: «عليها عاما سعيدا!..مع أطيب التمنيات، تحية عطرة من القرم!»، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الإخبارية الروسية.

بدوره، دخل مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيادة عديد أفراد القوات المسلحة الروسية حيز التنفيذ اليوم الأحد، ليبلغ قوام العسكريين ومن في حكمهم في الجيش الروسي مليونين و39 ألفا و758 فردا بينهم مليون و150 ألفا 628 في صفوف الخدمة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سياق متصل، قال آلان جاجلوف رئيس جمهورية «أوسيتيا الجنوبية» الموالية لـ«موسكو»، في خطاب بمناسبة العام الجديد، إن بلاده، إلى جانب شعوب روسيا الأخرى، تواصل الدفاع عن مصالح الوطن الأم «الاتحاد الروسي» وهو أمر مشترك بين الجميع.