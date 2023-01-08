أوكرانيا: تحرير 50 من أسرى الحرب خلال عملية تبادل مع روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأحد، تحرير 50 من أسرى الحرب، وذلك في إطار عملية تبادل للأسرى والرهائن مع روسيا، وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع تويتر، إنه تم تحرير حوالي 50 جنديًا أوكرانيًا من روسيا يوم الأحد كجزء من عملية تبادل للأسرى، وذلك عقب انتهاء الهدنة التي أعلنتها روسيا بسبب أعياد الميلاد.

إعادة الجنود إلى موسكو بعد تحريرهم من الأسر

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: «في 8 يناير، ونتيجة لعملية تفاوض، تم إعادة 50 جنديا روسيّا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وكانوا في خطر مميت في الأسر».

وأضاف البيان: «سيتم نقل جميع الجنود على متن طائرات نقل عسكرية إلى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل، وهم يتلقون المساعدة الطبية والنفسية اللازمة».

عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس، وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.