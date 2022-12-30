الصين تحث الولايات المتحدة على وقف تسليح تايوان

حثت الصين الولايات المتحدة، اليوم ، على وقف مبيعات الأسلحة إلى تايوان والاتصال العسكري معها، وكذا التوقف عن خلق عوامل جديدة قد تؤدي إلى توترات عبر مضيق تايوان.

الصين ستدافع عن سيادتها

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين، في مؤتمر صحفي تعليقا على موافقة وزارة الخارجية الأمريكية حديثًا على مبيعات الأسلحة لتايوان، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية: "ستتصرف الصين بحزم للدفاع عن سيادتها ومصالحها الأمنية".

لصين تعارض مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان

وشدد على أن الصين تعارض بشدة دائمًا مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان الصينية، قائلاً إن الصين تحث الولايات المتحدة على الالتزام بمبدأ صين واحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، والعمل الجاد على الوفاء بالتزام القيادة الأمريكية بعدم دعم ما يسمى استقلال تايوان.