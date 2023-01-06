«واشنطن»: المدمرة «يو إس إس تشونج - هون» تعبر مضيق تايوان

عبرت المدمرة «يو إس إس تشونج-هون»، أمس الخميس، في أول عبور خلال الاعام الجديد 2023، «مضيق تايوان»، في المياه التي تنطبق فيها حرية الملاحة والتحليق بموجب القانون الدولي، وفقا لما أعلنته البحرية الأمريكية.

«واشنطن» ملتزمة بأن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة

وقالت البحرية الأمريكية، إن عبور المدمرة«يو إس إس تشونج-هون»، مضيق تايوان يُظهر التزام «واشنطن» بأن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة، مشددة في بيان، على أن الجيش الأمريكي يطير ويبحر ويعمل حيثما يسمح القانون الدولي بذلك، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

جدير بالذكر، أن السفن الحربية الأمريكية، وفي بعض الأحيان القادمة من دول حليفة مثل بريطانيا وكندا، في السنوات الأخيرة، عبر ت « مضيق تايوان» ، مما أثار حفيظة الصين.