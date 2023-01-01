رئيسة تايوان: السلام والاستقرار في المضيق مسؤولية الجميع بالمنطقة

قالت رئيسة تايوان، «تساي إينج وين»، إن السلام والاستقرار في مضيق تايوان مسؤولية الجميع في المنطقة، مضيفة إن الحرب لم تكن أبدا خيارا لحل المشاكل.

وأوضحت «وين»، أن «تايبيه» راغبة في مد العون الضروري للصين لمساعدتها على التعامل مع فيروس كورونا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان الرئيس الصيني، «شي جين بينج»، قال في وقت سابق، إنه مع المضي قدماً، ستكون بلاده دولة تنبع قوتها من الوحدة، مضيفا خلال كلمة تهنئة بمناسبة حلول العام الجديد 2023، إن أهالي جانبي «مضيق تايوان» من أسرة واحدة،

وأعرب «بينج»عن أمله أن يبذل المواطنون على جانبي «مضيق تايوان» جهوداً مشتركة تحت هدف موحد، بما يوفر رفاهية طويلة الأمد للأمة الصينية، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء.