رئيس الإمارات يعين «سيف العرياني» مستشاراً في ديوان الرئاسة بدرجة وزير

أصدر الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، مرسوماً اتحادياً بشأن تعيين سيف سلطان العرياني مستشاراً في ديوان الرئاسة بدرجة وزير، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام».

وأمس الأحد، عين الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، محمد حماد الشامسي أمينا عاما جديدا للمجلس الأعلى للأمن الوطني بدرجة وزير، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.