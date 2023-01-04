من السعودية إلى الإمارات.. جولة لـ «Imagine Dragons» في الشرق الأوسط

تستعد فرقة البوب روك الأمريكية «Imagine Dragons» لتقديم جولة غنائية واسعة في الشرق الأوسط خلال شهر يناير الجاري، تبدأها في المملكة العربية السعودية يوم 22 يناير، في استاد «مرسول بارك» في جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، وفي يوم 24 يناير تطير الفرقة إلى البحرين لتقديم حفلها على مسرح «الدانة»، وبعد يومين تختتم جولتها في الإمارات على مسرح «الاتحاد أرينا» في أبو ظبي.

وتأتي أسعار حفل التذاكر حفل «Imagine Dragons» في المملكة العربية السعودية، في 5 فئات تبدأ من 300 ريال سعودي وتصل لـ 1000 ريال سعودي، وفقا للموقع الرسمي للحجز:

- الفئة الثالثة يصل سعرها لـ 299 ريالا سعوديا، ما توازي 1.969 جنيه مصري

- الفئة الثانية يصل سعرها لـ 499 ريالا سعوديا، ما توازي 3.286 جنيه مصري

- الفئة الأولى يصل سعرها لـ 599 ريالا سعوديا، ما يوازي 3.944 جنيه مصري

- الفئة الفضية يصل سعرها لـ 849 ريالا سعوديا، ما يوازي 5.591 جنيه مصري

- الفئة الذهبية يصل سعرها لـ 1099 ريالا سعوديا، ما يوازي 7.237 جنيه مصري

من الشرق الأوسط إلى جنوب أفريقيا.. «Imagine Dragons» تواصل جولتها خلال فبراير

وتواصل فرقة «Imagine Dragons» جولتها الغنائية بعد الدول العربية، حيث تقدم في 28 يناير حفلا في مدينة مومباي، وتطير بعدها الفرقة إلى القارة الأفريقية، لإحياء حفلين في جنوب أفريقيا، الأول في العاصمة كيب تاون في الأول من فبراير، أما الثاني في مدينة جوهانسبرج في الرابع من فبراير.