عرض خاص للمسلسل العالمي The Last of Us في الإمارات

تنظم osn عرضًا خاصًا لمسلسل The Last of Us فى دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور عدد من صناع العمل، قبل عرضه رسميًا فى العالم والشرق الأوسط، في الخامس عشر من شهر يناير.

مسلسل The Last of Us من تأليف وإنتاج كريج مازين ونيل دروكمان

ومن المقرر أن يُقام العرض الخاص للحلقات الأولى للمسلسل في الثالث عشر من شهر يناير الجاري، ومن المقرر أن يحضره عدد من الإعلاميين والمتابعين للدراما العالمية.

المسلسل من المقرر أن يعرض عالميًا عبر منصة hbo في نفس التوقيت الذي سيعرض فيه عربيًا.

مسلسل The Last of Us من تأليف وإنتاج كريج مازين ونيل دروكمان، وتم استخلاص فكرته من اللعبة الشهيرة التي تحمل نفس الاسم.

مسلسل The Last of Us من بطولة بيدرو باسكال

ويقوم ببطولة المسلسل كلا من بيدرو باسكال في دور «جويل»، وبيلا رامزي في دور «إيلي»، وجابرييل لونا في دور «تومي»، وآنا تورف في دور «تيس»، ونيكو باركر في دور «سارة»، ابنة «جويل» صاحبة الـ14 ربيعاً من عمرها.